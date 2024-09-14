Фінансові новини
- |
- 14.09.24
- |
- 00:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік
23:58 13.09.2024 |
Уряд затвердив проєкт державного бюджету на наступний рік.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн», - зазначив він.
За словами Шмигаля, пріоритет цього бюджету є дуже чітким - оборона та безпека України. Усі внутрішні ресурси будуть направлені на ці цілі.
Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн гривень, буде більше грошей на українську зброю, техніку та дрони.
Другий пріоритет - фінансування захищених статей бюджету. Більш як 400 млрд грн уряд виділяє на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, субсидії виплачуватимуться всім, хто цього потребує.
211 млрд грн підуть на охорону здоровʼя, майже 170 млрд грн - на освіту.
Третій пріоритет - підтримка регіонів та бізнесу. Місцеві бюджети й надалі отримуватимуть допомогу за рахунок дотацій і субвенцій.
«Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя», - заявив Прем'єр.
Новацією цього бюджету, за словами глави уряду, стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, яка зробить капітальні видатки прозорішими й ефективнішими. Пріоритетом будуть, зокрема, відновлення, енергетичні проєкти й реалізація нової ветеранської політики.
«Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього», - підсумував Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, Україна очікує найближчим часом транш від МВФ розміром 1,1 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС обговорили опції, як гарантувати $50 млрд кредиту від росактивів для України
|Укрнафта інвестує у футбол. Відродить колишнього учасника української Прем'єр-ліги
|ЄС обговорює продовження санкцій проти РФ до 36 місяців для забезпечення кредиту Україні, - FT
|США і Британія обговорюють використання Україною британських ракет з навігацією США, - Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік
|Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік
|Бюджетний комітет схвалив законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2024 до другого читання - нардеп
|Мінфін України має намір незабаром запустити switch-операції на ринку ОВДП
|Цього тижня гуртовий ринок палива пережив нову гойдалку
|Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування
Бізнес
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL
|Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша
|HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800
|Що вміє нова кнопка Camera Control у iPhone 16