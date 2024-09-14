Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на наступний рік.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн», - зазначив він.

За словами Шмигаля, пріоритет цього бюджету є дуже чітким - оборона та безпека України. Усі внутрішні ресурси будуть направлені на ці цілі.

Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн гривень, буде більше грошей на українську зброю, техніку та дрони.

Другий пріоритет - фінансування захищених статей бюджету. Більш як 400 млрд грн уряд виділяє на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, субсидії виплачуватимуться всім, хто цього потребує.

211 млрд грн підуть на охорону здоровʼя, майже 170 млрд грн - на освіту.

Третій пріоритет - підтримка регіонів та бізнесу. Місцеві бюджети й надалі отримуватимуть допомогу за рахунок дотацій і субвенцій.

«Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя», - заявив Прем'єр.

Новацією цього бюджету, за словами глави уряду, стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, яка зробить капітальні видатки прозорішими й ефективнішими. Пріоритетом будуть, зокрема, відновлення, енергетичні проєкти й реалізація нової ветеранської політики.

«Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього», - підсумував Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Україна очікує найближчим часом транш від МВФ розміром 1,1 млрд доларів.