Бюджетний комітет схвалив законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2024 до другого читання - нардеп

Бюджетний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт №11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Згідно з інформацією, яку він оприлюднив у телеграм-каналі, законопроєкт підтримали 26 членів комітету.

"У ньому скорочення видатків на 137 млрд. З них 115 млрд економія на борзі та 22 млрд інше. По факту, найбільш зайві видатки, як Марафон, канал Рада та кешбек, не скоротили", - констатував нардеп.

Железняк додав, що наступного тижня парламент його розгляне.

Раніше голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа запропонувала ВР скоротити видатки держбюджету-2024 на 628 млн грн у законопроєкті №11417 і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців.

Отже, загальне скорочення видатків у бюджеті-2024 становитиме понад 137 млрд грн, із яких понад 115 млрд грн - скорочення на обслуговуванні та погашенні держборгу.

Як повідомлялося, уряд у липні вніс до Верховної Ради законопроєкт №11417 про збільшення видатків держбюджету на 434,6 млрд грн, які передбачалося забезпечити на 214,5 млрд грн додатковими доходами й на 220,1 млрд грн - додатковим фінансуванням: 160,2 млрд грн збільшення продажу ОВДП банкам і 59,8 млрд грн скорочення платежів із погашення держборгу.

Пізніше, 3 вересня, Верховна Рада прийняла 301 голосом цей законопроєкт за основу в першому читанні.

Днем раніше Підласа заявила, що у зв'язку зі скороченням прогнозних доходів держбюджету-2024 від урядового законопроєкту №11416 про зростання податків зі 125 млрд грн до 30 млрд комітет розробив власний законопроєкт про збільшення держбюджету-2024 №11417 із більшими обсягами держзапозичень, відмовою від низки запропонованих додаткових видатків і розподілом військового ПДФО.

"Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити від розміщення ОВДП (планувалося +160 млрд грн в урядовій версії)... Скорочення/відмова від нових видатків за загальним і спеціальним фондом на 25,5 млрд грн", - назвала вона у фейсбуці основні відмінності комітетського законопроєкту.

Крім того, депутати покращили оцінку перевиконання податків і зборів до 100 млрд грн із 76 млрд грн в урядовому варіанті, а серед основних позицій скорочення видатків пропонується відмовитися від 11,2 млрд грн так званого військового ПДФО (податку на доходи фізосіб - ІФ-У) для Мінстратегпрому з програми "розвитку ОПК", в якій залишиться 39,7 млрд грн, і від 8,6 млрд грн невикористаних коштів міністерства.

Комітет також ініціює відмову від планів поповнення Резервного фонду на 4,5 млрд грн та інші скорочення через економію коштів на 1 млрд грн у Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті, Міносвіти і науки, НАЗК (щодо фінансування політичних партій), Мінреінтеграції, Мінвідновлення, ЦВК (щодо виборів місцевих депутатів).

Ще 662,2 млн грн пропонується заощадити в комітетському законопроєкті за рахунок Держмитслужби, а 227,8 млн грн - за рахунок скорочення видатків на утримання органів влади.