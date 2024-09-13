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АНАЛІТИКА

Японія виділила $190 мільйонів на трансфер японських технологій в Україну

 

Японія виділила $188 мільйонів на фінансування проєкту з трансферу японських технологій в Україну та створення спільних підприємств.

Про це перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила за підсумками зустрічі з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, інформує пресслужба Мінекономіки.

"Цінуємо зусилля, які докладає Японія для реалізації проєктів через UNIDO. Зокрема, проєкту з трансферу японських технологій в Україну та створення спільних підприємств. На фінансування цього проєкту Японія виділила $188 млн і ми переконані, що його реалізація позитивно вплине на розвиток українських підприємств", - сказала Свириденко.

Вона також привітала рішення Японії про відкриття в Україні представництва JETRO (Японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі).

"Це сприятиме залученню японських інвестицій в економіку нашої держави та прискорить впровадження передових технологій на українських підприємствах", - додала Свириденко.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання локалізації виробництва японських виробництв в Україні, нові можливості співпраці між українськими та японськими компаніями, зокрема у сфері машинобудування.

Крім того, на зустрічі йшлося про локалізацію виробництва японської техніки для розмінування в Україні. Свириденко зауважила, що вже реалізується проєкт з локалізації виробництва хорватської машини механічного розмінування DОK-ING MV-10. Україна сподівається, що можливістю локалізувати виробництво скористаються й провідні японські компанії, що працюють в цій сфері, додала віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) вже замовило техніку для потреб гуманітарного розмінування в українських виробників, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Японія
 

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