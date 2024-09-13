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Україна за 8 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 13,5%, імпорт зріс на 18%
17:11 13.09.2024 |
Металургійні підприємства України в січні-серпні поточного року збільшили надходження від експорту чорних металів на 13,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $2 млрд 66,849 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, на чорні метали за цей період припало 7,49% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,44% за січень-серпень-2023.
У серпні надходження від експорту чорних металів становили $314,901 млн, тоді як у попередньому місяці - $285,516 млн.
При цьому Україна за вісім місяців поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 18,3% - до $1 млрд 11,921 млн. У серпні ввезено продукції на $136,480 млн.
Крім того, за січень-серпень 2024 року Україна знизила експорт металовиробів на 2,8% - до $643,227 млн. У серпні їх експортовано на $85,533 млн.
Імпорт металовиробів за цей період зріс на 35,2% - до $697,075 млн. У серпні цієї продукції ввезено на $84,998 млн.
Як повідомлялося, метпідприємства України у 2023 році скоротили надходження від експорту чорних металів на 41,59% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,722 млн, на чорні метали за цей період припало 7,32% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,26%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,046 млн.
Крім того, минулого року Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,916 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,565 млн.
Україна 2022 року знизила надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна 2022 року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.
Крім того, 2022 року Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.
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