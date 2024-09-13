Товарообіг України за 8 місяців становив $72,6 мільярда

У січні - серпні 2024 року товарообіг України становив 72,6 млрд дол. США.

Про це повідомила у Телеграмі Державна митна служба України, передає Укрінформ.

«Протягом січня - серпня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму понад $45,1 млрд, а експортували - майже на $27,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $37,8 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів», - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у зазначений період збільшилося на 7% до 0,5 дол/кг, ніж у 2023 році.

Лідерами серед країн, з яких імпортували товари до України, залишаються Китай - $8,9 млрд, Польща - $4,5 млрд і Німеччина - $3,4 млрд.

У загальних обсягах імпорту 65% становили машини, устаткування та транспорт (ввезено на $15,5 млрд; при митному оформленні до бюджету сплачено 111,4 млрд грн, що становить 31% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості (на $7,8 млрд; сплачено 57,9 млрд грн, 16%), паливно-енергетичні матеріали (на $6 млрд; сплачено 97,9 млрд грн 26%).

Експортували з України найбільше до Польщі - на $3,1 млрд, Іспанії - на $1,9 млрд, Китаю - на $1,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари (на $16 млрд), метали та вироби з них (на $2,9 млрд) та мінеральні продукти (на $2,2 млрд).

За 8 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 189,3 млн грн.

Як повідомлялося, за 7 місяців 2024 року товарообіг України сягнув 61,7 млрд дол. США.