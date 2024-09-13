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АНАЛІТИКА

В Україні запрацював завод з виробництва патронів

В Україні запрацював завод з виробництва патронів

 

Український оборонно-промисловий комплекс запустив виробництво патронів калібру 5,45×39 та 5,56×45 мм для української армії.

Автори телеграм-каналу «Про зброю» опублікували кілька світлин з полігону, де відстріляли набої калібру 45×39 мм українського виробництва.

Видання Militarnyi зробило висновок, що патрони споряджені кулею з суцільнометалевою оболонкою масою 4 грами. Її хвостова частина має заокруглену конічну форму, що має позитивно вплинути на балістичні характеристики та точність пострілу.

В Україні запрацював завод з виробництва патронів

 

Автори світлин також розповіли, що балістика українських патронів при стрільбі на відстань 400 метрів подібна до аналогічної у радянських армійських патронів 7Н6 (5,45 ПС).

У коментарях розгорілась справжня дискусія: підписники розповіли, що куля оснащена сталевим осердям, яке забезпечує належну пробивну здатність. Також люди оприлюднили фото ідентичних за дизайном упаковок із патронами українського виробництва у калібрі 5,56×45 мм НАТО.

На частині упаковок можна помітити маркування зі стандартом патрона SS109. Вони оснащуються суцільнометалевою кулею зі свинцевим осердям та сталевим незагартованим наконечником. Автор фото розповів, що патрони українського виробництва у цьому калібрі вже тривалий час постачаються на озброєння.

В Україні запрацював завод з виробництва патронів
За матеріалами: gagadget.com
 

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