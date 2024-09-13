В Україні запрацював завод з виробництва патронів

Український оборонно-промисловий комплекс запустив виробництво патронів калібру 5,45×39 та 5,56×45 мм для української армії.

Автори телеграм-каналу «Про зброю» опублікували кілька світлин з полігону, де відстріляли набої калібру 45×39 мм українського виробництва.

Видання Militarnyi зробило висновок, що патрони споряджені кулею з суцільнометалевою оболонкою масою 4 грами. Її хвостова частина має заокруглену конічну форму, що має позитивно вплинути на балістичні характеристики та точність пострілу.

Автори світлин також розповіли, що балістика українських патронів при стрільбі на відстань 400 метрів подібна до аналогічної у радянських армійських патронів 7Н6 (5,45 ПС).

У коментарях розгорілась справжня дискусія: підписники розповіли, що куля оснащена сталевим осердям, яке забезпечує належну пробивну здатність. Також люди оприлюднили фото ідентичних за дизайном упаковок із патронами українського виробництва у калібрі 5,56×45 мм НАТО.

На частині упаковок можна помітити маркування зі стандартом патрона SS109. Вони оснащуються суцільнометалевою кулею зі свинцевим осердям та сталевим незагартованим наконечником. Автор фото розповів, що патрони українського виробництва у цьому калібрі вже тривалий час постачаються на озброєння.



