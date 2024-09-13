У Раді вже працюють над оподаткуванням міжнародних посилок – Гетманцев

Депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у тексті ЕП.

"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", - повідомив ЕП Гетманцев.

Втім, коли саме цей законопроєкт може побачити світ - невідомо.