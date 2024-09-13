Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У МВФ назвали збільшення внутрішніх доходів ключовою складовою програми для України

23:31 12.09.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд вважає необхідним для України мобілізувати внутрішні доходи, у тому числі запровадити фінансові обмеження та збільшити обсяги податкових надходжень.

Про це сказала в четвер директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, відповідаючи на запитання Укрінформу.

«Щодо конкретного запитання про податки й доходи (в Україні - ред.) до 2025 року я можу сказати, що мобілізація внутрішніх надходжень у середньостроковій перспективі є ключовою складовою програми (EFF - ред.)»,- зазначила представниця МВФ.

Вона підкреслила, що це має допомогти «створити простір для критично важливих витрат». У цьому контексті, за її словами, важливо зберегти «буфери» для реагування на виклики, а також відновити фіскальну та боргову стійкість.

Таким чином вона прокоментувала останні заяви МВФ щодо підсумків п'ятого перегляду програми EFF для України. У Фонді, зокрема, вказали, що бюджет України на 2025 рік має враховувати фінансові обмеження та забезпечення стійкості боргу.

Крім того, у МВФ наголошують на необхідності збільшення в Україні обсягів податкових надходжень, «щоби створити простір для критично важливих витрат, зберегти необхідні резерви та відновити фіскальну стабільність».

Як повідомляв Укрінформ, Україна і МВФ наразі реалізують 48-місячну програму розширеного фінансування EFF, затверджену 31 березня 2023 року. Вона передбачає можливість виділення Україні до $15,6 млрд. При цьому, програма має на меті закріпити політику підтримки фіскальної, цінової та фінансової стабільності, а також економічного відновлення, поліпшення управління та сприяння довгостроковому зростанню в контексті відбудови та шляху України до ЄС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2743
  0,0888
 0,22
EUR
 1
 45,4595
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9695  0,03 0,08 41,5700  0,05 0,12
EUR 45,3714  0,12 0,26 46,0652  0,14 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,23 41,2700  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес