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АНАЛІТИКА

Середній розмір пенсії в Україні перевищив $140

23:26 12.09.2024 |

Економіка

 

За перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% і становив 5 816,62 грн.

Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.

За даними Пенсійного фонду, в першому півріччі забезпечено виплату пенсій для 10,3 млн українців, із яких 6,22 млн жінок (60,6%) та 4,04 млн чоловіків.

Станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії становив 5 816,62 грн (близько $140 за поточним курсом), що на 8% більше (+431,37 грн), ніж на 1 січня 2024 року.

Найнижчий показник середньої пенсії зафіксовано у Тернопільській області - 4 436,41 грн, найвищий - у Київській -- 7 940,27 грн.

Загалом за січень-червень 2024 року Пенсійний фонд виплатив 359,8 млрд грн пенсій.

За цей період було призначено понад 235,3 тис. нових пенсій.

Раніше повідомлялося, що станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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