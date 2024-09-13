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АНАЛІТИКА

МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями

23:07 12.09.2024 |

Економіка

 

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду планує розглянути питання щодо затвердження результатів пʼятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення наступного траншу у найближчі тижні.

Про це повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, відповідаючи на запитання Укрінформу.

«Ми очікуємо, що засідання Ради відбудеться найближчими тижнями», - зауважила представниця Фонду.

Вона зазначила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради МВФ Україна отримає до $1,1 мільярда.

Козак також дала позитивну оцінку діям української влади щодо виконання умов програми EFF.

«Влада виконала всі кількісні критерії ефективності, а також структурні орієнтири в межах п'ятого огляду станом на кінець червня. Крім того, було досягнуто домовленостей щодо політики та реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни»,- зазначила представниця Фонду.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня МВФ і українська влада досягли Домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Домовленість потребує розгляду та затвердження на окремому засіданні Ради директорів МВФ.
 

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