МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду планує розглянути питання щодо затвердження результатів пʼятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення наступного траншу у найближчі тижні.

Про це повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, відповідаючи на запитання Укрінформу.

«Ми очікуємо, що засідання Ради відбудеться найближчими тижнями», - зауважила представниця Фонду.

Вона зазначила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради МВФ Україна отримає до $1,1 мільярда.

Козак також дала позитивну оцінку діям української влади щодо виконання умов програми EFF.

«Влада виконала всі кількісні критерії ефективності, а також структурні орієнтири в межах п'ятого огляду станом на кінець червня. Крім того, було досягнуто домовленостей щодо політики та реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни»,- зазначила представниця Фонду.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня МВФ і українська влада досягли Домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Домовленість потребує розгляду та затвердження на окремому засіданні Ради директорів МВФ.