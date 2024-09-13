Фінансові новини
- |
- 13.09.24
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями
23:07 12.09.2024 |
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду планує розглянути питання щодо затвердження результатів пʼятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України та виділення наступного траншу у найближчі тижні.
Про це повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, відповідаючи на запитання Укрінформу.
«Ми очікуємо, що засідання Ради відбудеться найближчими тижнями», - зауважила представниця Фонду.
Вона зазначила, що в разі позитивного рішення Виконавчої ради МВФ Україна отримає до $1,1 мільярда.
Козак також дала позитивну оцінку діям української влади щодо виконання умов програми EFF.
«Влада виконала всі кількісні критерії ефективності, а також структурні орієнтири в межах п'ятого огляду станом на кінець червня. Крім того, було досягнуто домовленостей щодо політики та реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни»,- зазначила представниця Фонду.
Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня МВФ і українська влада досягли Домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України. Домовленість потребує розгляду та затвердження на окремому засіданні Ради директорів МВФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія атакувала судно із вантажем української пшениці для Єгипту
|Рада НБУ затвердила Засади грошово-кредитної політики
|Кудрицький про мету звільнення: Міненерго хоче контролювати інвестиції у відбудову
|Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Середній розмір пенсії в Україні перевищив $140
|МВФ ухвалить рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями
|Світові ціни на пшеницю різко зросли після атаки Росією зерновозу у Чорному морі
|ДТЕК планує побудувати батареї для зберігання енергії на 200 МВт
|Росія атакувала судно із вантажем української пшениці для Єгипту
Бізнес
|Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша
|HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800
|Що вміє нова кнопка Camera Control у iPhone 16
|Названо імена претендентів на статус першого в історії доларового трильйонера
|Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною
|Місія SpaceX: приватні особи вийдуть у відкритий космос
|Конструктор сайтів Wix припиняє обслуговувати Росію та блокує всі акаунти