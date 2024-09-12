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Споживчі настрої українців значно покращилися після тривалого періоду песимізму
15:19 12.09.2024 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у серпні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 10 пунктів та становить 80 п. Зросли усі складові індикатора.
У серпні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 80 п., що на 10 п. вище за показник липня.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 58,1 п., що на 4,3 п. вище за рівень цього показника у липні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 0,6 п. та становить 49,6 п.;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 8,1 п. та становить 66,7 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у серпні зріс на 13,7 п. та складає 94,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 90,1 п., що на 14,8 п. вище за рівень цього показника у липні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 18,2 п. та складає 84,1 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 8,1 п. порівняно з минулим місяцем та складає 109,7 п.
У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,3 п. та складає 118,8 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,8 п. та складає 183,1 п.. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 7,3 п. та складає 162,5 п.
«Обережна тенденція до відновлення, яку ми спостерігали в липні 2024 року, в серпні перетворилася на стійке зростання Індексу споживчих настроїв. Також покращуються очікування щодо інфляції та девальвації. Водночас, це ще не можна вважати показниками відновлення економіки, зважаючи на тривалий і непередбачуваний перебіг війни. Швидше, ми спостерігаємо відновлення споживчих настроїв та економічних очікувань після значного зростання негативних настроїв, що сталося наприкінці весни - на початку літа.» - коментують аналітики Info Sapiens.
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