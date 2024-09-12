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АНАЛІТИКА

Частка повітряних тривог у загальному часі роботи українських ТЦ у серпні знизилася до 11% - УРТЦ

12:20 12.09.2024 |

Економіка

 

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у серпні 2024 року становила 11%, що нижче, ніж попереднього місяця (11,6%), й вище, ніж у серпні-2023 (9%), повідомили в Українській раді торгових центрів.

Минулого місяця найдовшу тривалість повітряних тривог у робочий час ТЦ уперше зафіксовано в Сумській області (64,2%). До п'ятірки також входять Донецька (46,7%), Харківська (44,9%), Полтавська (19,9%) і Запорізька (14,0%) області.

У середньому по Україні час вимушеного простою через повітряні тривоги сягнув 84,8 робочого дня з початку повномасштабного вторгнення, а в серпні-2024 - 3,1 робочого дня.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.

Заснована 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом й обслуговуванням ТРЦ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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