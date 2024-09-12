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Попит на гібридні авто в Україні зріс на 76%
10:50 12.09.2024 |
У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 76% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з повідомленням, частка нових авто в цій кількості становила 58%, проти 63% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (414 од.)
Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (134 од.) Третій за популярністю - NISSAN X-Trail (133 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (92 од.) Також у лідерській трійці: TOYOTA RAV-4 (78 од.) та KIA Niro (73 од.).
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