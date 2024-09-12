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НБУ назвав причини прискорення інфляції та спрогнозував подальше зростання цін
09:26 12.09.2024 |
За даними Держстату, у серпні 2024 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 7,5% з 5,4% у липні. Ціни зростатимуть надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Національного банку України (НБУ).
Як зазначається в огляді, фактичні темпи зростання цін були незначно вищими за траєкторію прогнозу НБУ за липень. Водночас фундаментальний інфляційний тиск посилився сильніше, ніж прогнозувалося. Так, показник базової інфляції в серпні зріс до 6,5% з 5,7% у липні.
За даними НБУ, пришвидшення зростання споживчих цін зумовлювалося насамперед ефектами гірших цьогорічних врожаїв і впливом вищих витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.
Ціни на товари та послуги
Як зазначили в НБУ, зростання цін на сирі продукти харчування відновилося - до 3,7% р/р. Крім того, Зростання адміністративно регульованих цін незначно пришвидшилося - до 13,7% р/р.
Зростання цін на пальне стрімко сповільнилося - до 10,1% р/р. Така динаміка відображала достатність запасів пального та нижчі, ніж очікувалося, ціни на нафту на світових ринках.
Зростання цін на оброблені продовольчі товари пришвидшилося до 7,4% р/р. Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання (на 1,9% р/р), передусім під впливом курсового чинника. Натомість ціни на одяг та взуття знижувалися швидше.
Послуги також дорожчали дещо швидше - на 10,5% р/р під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію, йдеться в коментарі
"Споживча інфляція в серпні продовжила зростати, але залишалася помірною й була доволі близькою до прогнозу НБУ. Інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці", - прогнозують в НБУ.
Інфляція в Україні
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. Вище річна інфляція була лише у серпні минулого року (8,6%).
У липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. Водночас Мінекономіки покращило прогноз щодо інфляції на 2024 рік грудень до грудня до 7,9% з 9,7%.
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