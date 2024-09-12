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Оборонно-промислова база України зросла вшестеро завдяки інвестиціям - держсекретар США
23:06 11.09.2024 |
Комплекс оборонного виробництва в Україні розширився за останні роки приблизно в шість разів, що стало можливим, головним чином, завдяки інвестиціям ззовні.
Про це він заявив у середу під час пресконференції в Києві, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Оборонно-промислова база України зросла вшестеро за останні пару років. Це результат колосальних інвестицій, які були зроблені багатьма із нас»,- підкреслив Блінкен.
Він підкреслив, що це працює на довгострокові інтереси України, що є дуже важливим, оскільки «одним із показників успіху України є здатність міцно стояти на власних ногах, у військовому, а також економічному, демократичному та військовому плані».
Блінкен зазначив, що інвестиції в оборонно-промислову базу «є найкращим способом гарантувати, що агресія РФ не повториться, і що Україна матиме можливості стримувати агресію, а в разі потреби, й захистися від неї».
У цьому зв'язку він висловив переконання, що компанії в усьому світі бачать Україну як «дуже привабливе місце для інвестицій, навіть попри продовження агресії».
Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен разом із главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі у вівторок обговорили з державним керівництвом України в Києві ситуацію на полі бою, потреби України, можливості ударів по РФ та інші питання.
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