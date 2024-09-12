Оборонно-промислова база України зросла вшестеро завдяки інвестиціям - держсекретар США

Комплекс оборонного виробництва в Україні розширився за останні роки приблизно в шість разів, що стало можливим, головним чином, завдяки інвестиціям ззовні.

Про це він заявив у середу під час пресконференції в Києві, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Оборонно-промислова база України зросла вшестеро за останні пару років. Це результат колосальних інвестицій, які були зроблені багатьма із нас»,- підкреслив Блінкен.

Він підкреслив, що це працює на довгострокові інтереси України, що є дуже важливим, оскільки «одним із показників успіху України є здатність міцно стояти на власних ногах, у військовому, а також економічному, демократичному та військовому плані».

Блінкен зазначив, що інвестиції в оборонно-промислову базу «є найкращим способом гарантувати, що агресія РФ не повториться, і що Україна матиме можливості стримувати агресію, а в разі потреби, й захистися від неї».

У цьому зв'язку він висловив переконання, що компанії в усьому світі бачать Україну як «дуже привабливе місце для інвестицій, навіть попри продовження агресії».

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен разом із главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі у вівторок обговорили з державним керівництвом України в Києві ситуацію на полі бою, потреби України, можливості ударів по РФ та інші питання.