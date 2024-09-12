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В Україні запустили перше виробництво гранат на власних потужностях
Міноборони повідомило, що в Україні успішно розгорнули перше виробництво ручних гранат Ф-1 та РГД-5, які вже кодифіковані та допущені до експлуатації у військах.
Окрім того, що на території Україні почали виробляти власні гранати, вони ще й пройшли усі необхідні випробування та успішно постачаються війську. Звісна річ, що поки нема жодних деталей щодо виробництва.
Це також показує, що український ОПК розширюється та продовжує нарощувати виробництву або опановувати нові вироби.
Варто зазначити, що Ф-1 - це ручна протипіхотна оборонна граната, а РГД-5 - наступальна. Історія першої тягнеться ще від Першої світової війни та французького прообразу всіх гранат F-1. А РГД-5 виготовили та взяли на озброєння в 1950-х. У цьому ж вигляді вона існує досі.
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