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Хорватська компанія із розмінування відкрила представництво в Україні
22:58 11.09.2024 |
Хорватська компанія із розмінування DOK-ING відкрила представництво в Україні.
Про це повідомив у Телеграмі Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає Укрінформ.
"Також сьогодні хорватська компанія із розмінування DOK-ING відкрила своє представництво в Україні. Це допоможе пришвидшити процес розмінування завдяки обміну досвідом і технологіями", - зазначив Шмигаль.
Він зазначив, що сьогодні Україна і Хорватія підписали два документи у сфері освіти та юстиції, які сприятимуть нашій подальшій євроінтеграції. Глава уряду подякував Хорватії за підтримку на цьому шляху.
За його словами, під час зустрічі сторони також обговорили фінансові потреби для покриття державного бюджету та конфіскацію російських активів. Глава уряду подякував за підтримку програми Ukraine Facility в розмірі €50 мільярдів.
Крім того, Пленкович сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги та ще 5 млн євро для української енергетики.
"Україна високо цінує всю надану допомогу з боку Хорватії. Дякуємо за підтримку нашої країни в усіх сферах", - наголосив Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, на якій ішлося про гуманітарне розмінування, повоєнне відновлення та відбудову енергооб'єктів.
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