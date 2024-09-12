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Збитки довкіллю через забруднення Сейму та Десни перевищили ₴405 мільйонів
Через забруднення річок Сейм та Десна довкіллю Сумської та Чернігівської областей завдано шкоди на понад 405 млн грн.
Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, передає Укрінформ з посиланням на міністерство.
«Сума збитків довкіллю у Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм та Десна вже становить понад 405 млн гривень», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Міндовкілля, боротьба із наслідками цієї екологічної шкоди вже триває кілька тижнів. Наразі забруднена вода рухається до кордону з Київщиною.
За даними «Київводоканалу» та оцінками науковців, очисні споруди Київщини впораються з цим викликом. Крім того, Київводоканал заготував 120 т пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться.
Як повідомлялося, зона забруднення Десни просунулася до села Ладинка на Чернігівщині. У Сеймі фіксується покращення якості води.
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