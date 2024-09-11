Україна сертифікувала машину для розмінування «Змій»: очищає до 2,5 га за годину

Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування і отримала сертифікат відповідності. Про це повідомило Міністерство економіки.

Вартість машини на 100% українського виробництва в рази менша за іноземні аналоги - від $14 500 до майже $20 000 залежно від комплектації. Після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

Зазначається, що команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін.

"Такі інновації - відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель", - прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери", - сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Можливість оперативно міняти складники, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле, додав він.

"Змій" важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км.

Для розгортання чи згортання "Змія" потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.

Сертифікацію машини проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.