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Україна сертифікувала машину для розмінування «Змій»: очищає до 2,5 га за годину

18:12 11.09.2024 |

Економіка

Україна сертифікувала машину для розмінування «Змій»: очищає до 2,5 га за годину

 

Українська машина для розмінування "Змій" успішно пройшла випробування і отримала сертифікат відповідності. Про це повідомило Міністерство економіки.

Вартість машини на 100% українського виробництва в рази менша за іноземні аналоги - від $14 500 до майже $20 000 залежно від комплектації. Після початку серійного виробництва ціна може бути ще нижчою.

Україна сертифікувала машину для розмінування «Змій»: очищає до 2,5 га за годину

 

Зазначається, що команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка при цьому витримує підриви протитанкових мін.

"Такі інновації - відповідь України на виклик, який перед нами стоїть: повернути за 10 років до продуктивного використання 80% земель", - прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Фактично ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери", - сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Україна сертифікувала машину для розмінування «Змій»: очищає до 2,5 га за годину

 

Можливість оперативно міняти складники, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле, додав він.

"Змій" важить понад тонну і має ширину робочого інструменту 1,35 метра. Завдяки легкості машина може розміновувати до 2,5 га в годину. Оператор може дистанційно керувати машиною на відстані до 2,9 км.

Для розгортання чи згортання "Змія" потрібно не більше 15 хвилин, а саму машину можна перевозити на автопричепі.

Сертифікацію машини проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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