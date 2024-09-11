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АНАЛІТИКА

Міноборони почало по-новому перевіряти якість постачань: повернуло браку на 550 млн грн

18:01 11.09.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони України у серпні повернуло постачальникам для усунення недоліків майже 230 000 одиниць товарів, які не відповідають вимогам якості, на понад 550 млн грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Невідповідність вимогам виявлено на етапі технічного огляду якості товару.

Згідно з нещодавніми змінами наказу Міноборони № 375 було запроваджено проведення технічного огляду товару в Об'єднаних центрах забезпечення Командування сил логістики, а не на підприємствах постачальника, як це було раніше.

"Це дозволило значно знизити ризик підміни речового майна, технічний огляд якого проводився на підприємствах постачальника", - пояснив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

За його словами, у серпні за чинними контрактами Міноборони прийняло від постачальників понад 1,5 млн одиниць речового майна на 1,6 млрд грн. Постачання здійснювалося за 84 державними контрактами.

Загалом з початку 2024 року Центральне управління контролю якості Міноборони прийняло понад 16 млн одиниць речового майна на 11,9 млрд грн. Повернули постачальникам 1,8 млн одиниць товарів на 1,6 млрд грн для усунення виявлених невідповідностей.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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