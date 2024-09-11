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Україна втратила 5,6% ВВП через заміновані території — дослідження
17:57 11.09.2024 |
Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять $11,2 млрд щорічно, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році. Про це йдеться у дослідженні Tony Blair Institute, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Найбільші втрати - через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.
За оцінками Tony Blair Institute, понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад $1,1 млрд місцевих податків.
Заміновані території безпосередньо впливають на втрату Україною $4,3 млрд експорту агропродукції щорічно, йдеться у дослідженні.
За оцінками Світового банку, Україні необхідно $34,6 млрд, щоб розмінувати всі території. Цю суму Україна змогла б компенсувати менш ніж через три з половиною роки після повного очищення земель, наголошується у дослідженні.
У 2022 році у всьому світі на розмінування було витрачено $798 млн, з яких майже 50% отримала Україна.
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