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У Раді пропонують повернутися до ідеї 50% податку на прибуток банків, але Мінфін і НБУ, як і раніше, проти - Ярослав Железняк

17:34 11.09.2024 |

Економіка, Право

 
Парламентарії напрацювали нову версію законопроєкту про підвищення податкових ставок (№11416-д) до повторного першого читання, зберегли в ній підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%, установлення його в розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи та на рівні 10% мінімальної зарплати - для платників єдиного податку І, II груп, а також норму про підвищення ставки податку на прибуток фінустанов з 18 до 25%.

"Єдине, хочуть додати оподаткування банків (але тут категорично проти НБУ і Мінфін. Сказали, що будуть навіть два пункти щодо банків в оновленому меморандумі МВФ). Я ще запропонував замінити частину підняття ВЗ на ПДВ, але проти Мінфін", - повідомив перший заступник глави податкового комітету Ради Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі в середу.

За його словами, у законопроєкті також збережено авансові внески для мереж АЗС і щомісячне звітування про доходи, нараховані (сплачені) на користь платників податків - фізосіб, і суми утриманого з них податку, а також про нарахований єдиний внесок. Железняк уточнив, що це пропонується для запровадження концепції економічного бронювання.

Железняк зазначив, що прогноз надходжень від цього законопроєкту до держбюджету-2024 збережено на рівні 30 млрд грн, а в разі ухвалення норми про 50% податок на прибуток банків - близько 57 млрд грн.

"Запитав Мінфін, чи погодився на це (доопрацьований законопроєкт) МВФ? Мінфін сказав, що погодився поки що на законопроєкт щодо 30 млрд, але під час розгляду бюджету-2025, можливо, буде внесено податкові зміни вже цього року (я так розумію, що тут або ПДВ, або інші податки)", - висловив припущення депутат.

Він додав, що дискусія щодо запровадження 50% податку на прибуток банків дуже складна, оскільки, незважаючи на заперечення Нацбанку і Мінфіну, які посилаються на позицію Міжнародного валютного фонду (МВФ), за цей податок "у дуже категоричній форм" виступили депутати, переважно з коаліції.

"Тому поки що ймовірність, що його врахують у доопрацьованій версії, дуже велика", - резюмував Железняк.

Як повідомлялося, торік восени банкам підвищили податок на прибуток із 18% до 50% заднім числом на весь рік, встановивши його з 2024 року на рівні 25%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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