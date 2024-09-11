Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 19:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна продав перший актив за стартовою ціною в 1 гривню
17:30 11.09.2024 |
Фонд державного майна України реалізував перший актив зі стартовою ціною в 1 гривню. Під час торгів його вартість зросла до 1,5 млн грн.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Команда Фонду державного майна 10 вересня провела перший аукціон з приватизації "гривнівки" (об'єкта зі стартовою ціною в 1 гривню) на суму понад 1,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.
За будівлю колишнього радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі змагалося 11 учасників, завдяки чому її вартість зросла до фінальних 1 500 001 грн. Покупець також має додатково сплатити 300 тис. грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 млн грн.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України реалізував на аукціоні ПрАТ «Каштан», що було вилучено в дохід держави у колаборанта Володимира Сальдо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
|Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви
|Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
|Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Україна сертифікувала машину для розмінування «Змій»: очищає до 2,5 га за годину
|Міноборони почало по-новому перевіряти якість постачань: повернуло браку на 550 млн грн
|Україна втратила 5,6% ВВП через заміновані території — дослідження
|У Раді пропонують повернутися до ідеї 50% податку на прибуток банків, але Мінфін і НБУ, як і раніше, проти - Ярослав Железняк
|Фонд держмайна продав перший актив за стартовою ціною в 1 гривню
|Активи Дунайського пароплавства оцінили у понад €154 мільйони
Бізнес
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram