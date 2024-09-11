Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна продав перший актив за стартовою ціною в 1 гривню

17:30 11.09.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна України реалізував перший актив зі стартовою ціною в 1 гривню. Під час торгів його вартість зросла до 1,5 млн грн.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Команда Фонду державного майна 10 вересня провела перший аукціон з приватизації "гривнівки" (об'єкта зі стартовою ціною в 1 гривню) на суму понад 1,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За будівлю колишнього радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі змагалося 11 учасників, завдяки чому її вартість зросла до фінальних 1 500 001 грн. Покупець також має додатково сплатити 300 тис. грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 млн грн.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України реалізував на аукціоні ПрАТ «Каштан», що було вилучено в дохід держави у колаборанта Володимира Сальдо.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес