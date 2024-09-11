Фонд держмайна продав перший актив за стартовою ціною в 1 гривню

Фонд державного майна України реалізував перший актив зі стартовою ціною в 1 гривню. Під час торгів його вартість зросла до 1,5 млн грн.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Команда Фонду державного майна 10 вересня провела перший аукціон з приватизації "гривнівки" (об'єкта зі стартовою ціною в 1 гривню) на суму понад 1,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За будівлю колишнього радіоцентру для управління повітряним рухом в Одесі змагалося 11 учасників, завдяки чому її вартість зросла до фінальних 1 500 001 грн. Покупець також має додатково сплатити 300 тис. грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 1,8 млн грн.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України реалізував на аукціоні ПрАТ «Каштан», що було вилучено в дохід держави у колаборанта Володимира Сальдо.