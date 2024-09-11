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Україна підписала зі Світовим банком меморандум про освітній проєкт на $415 мільйонів
Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки України підписали меморандум зі Світовим банком щодо нового проєкту LEARN, спрямованого на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах війни.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали сьогодні меморандум про взаєморозуміння щодо нового системного проєкту LEARN.
Доступний обсяг фінансування за проєктом становить 415 млн доларів США.
Проєкт має на меті покращити умови для викладання та навчання, а також забезпечити учням, учителям та шкільному персоналу доступ до безпечних умов для очного навчання.
Міністерство фінансів України відповідатиме за нагляд та координацію проєкту, тоді як Міністерство освіти і науки займатиметься його впровадженням, моніторингом та оцінкою.
Як повідомляв Укрінформ, у кінці серпня Світовий банк схвалив новий системний проєкт в Україні LEARN з обсягом фінансування 415 млн доларів.
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