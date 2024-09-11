Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна підписала зі Світовим банком меморандум про освітній проєкт на $415 мільйонів

17:18 11.09.2024 |

Економіка, Україна

 

Міністерство фінансів та Міністерство освіти і науки України підписали меморандум зі Світовим банком щодо нового проєкту LEARN, спрямованого на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах війни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали сьогодні меморандум про взаєморозуміння щодо нового системного проєкту LEARN.

Доступний обсяг фінансування за проєктом становить 415 млн доларів США.

Проєкт має на меті покращити умови для викладання та навчання, а також забезпечити учням, учителям та шкільному персоналу доступ до безпечних умов для очного навчання.

Міністерство фінансів України відповідатиме за нагляд та координацію проєкту, тоді як Міністерство освіти і науки займатиметься його впровадженням, моніторингом та оцінкою.

Як повідомляв Укрінформ, у кінці серпня Світовий банк схвалив новий системний проєкт в Україні LEARN з обсягом фінансування 415 млн доларів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес