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НБУ прогнозує, що партнери нададуть фіндопомоги на 31 мільярд доларів у 2025 році
16:08 11.09.2024 |
Очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів ще на суму 13,5 мільярда доларів до кінця 2024 році та 31 млрд доларів у 2025 році.
Про це повідомили hromadske в пресслужбі Нацбанку.
Зазначається, що у січні-серпні 2024 року Україна вже отримала фінансування на суму 24,4 млрд доларів, а до кінця року очікується ще 13,5 млрд доларів міжнародної допомоги від ЄС, США, Міжнародного валютного фонду та інших донорів.
"На наступний рік підтвердженими є кошти від ЄС та МВФ. Наразі тривають перемовини з іншими партнерами з огляду на початок бюджетних процесів у низці країн", - зазначили в регуляторі.
За даними Нацбанку, усі донори, насамперед країни G7, підтверджують узяті на себе зобов'язання щодо фінансової підтримки в межах програми з МВФ.
Крім того, практична реалізація механізму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), який забезпечений майбутніми доходами від знерухомлених російських активів, може надати Україні додатковий фінансовий ресурс.
Кошти, що надають міжнародні партнери, більшою мірою поповнюють міжнародні резерви України.
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