Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вдвічі збільшила вантажообіг морських портів у серпні

15:58 11.09.2024 |

Економіка

 

Вантажообіг українських портів становив 7 млн ​​тонн у серпні, що більш ніж удвічі вище за показник серпня минулого року (3,3 млн тонн). Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.На рівні 7 млн тонн вантажообіг портів тримається третій місяць поспіль.

Лідери вантажообігу в серпні - зернові та рудні вантажі: 4 млн тонн і 1,2 млн тонн відповідно.

Вантажообіг портів українського морського коридору становив 5,9 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн - продукція українських аграріїв.

Загалом за січень-серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн ​​тонн вантажів (проти 37,7 млн ​​тонн у 2023 році).

Оброблено 7769 суден із початку року. За весь 2023 рік - 9732 судна.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес