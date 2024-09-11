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Україна вдвічі збільшила вантажообіг морських портів у серпні
15:58 11.09.2024 |
Вантажообіг українських портів становив 7 млн тонн у серпні, що більш ніж удвічі вище за показник серпня минулого року (3,3 млн тонн). Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.На рівні 7 млн тонн вантажообіг портів тримається третій місяць поспіль.
Лідери вантажообігу в серпні - зернові та рудні вантажі: 4 млн тонн і 1,2 млн тонн відповідно.
Вантажообіг портів українського морського коридору становив 5,9 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн - продукція українських аграріїв.
Загалом за січень-серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн тонн вантажів (проти 37,7 млн тонн у 2023 році).
Оброблено 7769 суден із початку року. За весь 2023 рік - 9732 судна.
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