Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрон «Чорна вдова» допущено до постачання у війська
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс під назвою "Чорна вдова", що здатний працювати у форматі ударного дрона з посиленим зарядом вибухівки, повідомляє пресслужба Міноборони України.
"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як удень, так і вночі", - зазначено в повідомленні Міноборони в телеграм у середу.
Повідомляється, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і в форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дає змогу його використовувати і в такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
|Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви
|Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
|Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|НБУ прогнозує, що партнери нададуть фіндопомоги на 31 мільярд доларів у 2025 році
|Україна вдвічі збільшила вантажообіг морських портів у серпні
|ЄС готовий припинити транзит газу з РФ українською ГТС після завершення чинного контракту в грудні - єврокомісар Сімсон
|Нафта різко прискорила зростання, Brent подорожчала до $70,6 за барель
|Укрнафта у І півріччі отримала ₴10,6 мільярда чистого прибутку
|Трансбалканський коридор: оператори ГТС України і Молдови планують збільшити реверс газу
|Наступним за ратифікацією кроком Римського статуту буде ухвалення імплементаційного законопроєкту - заступниця голови ОП
Бізнес
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram