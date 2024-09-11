Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дрон «Чорна вдова» допущено до постачання у війська

Дрон «Чорна вдова» допущено до постачання у війська

 

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс під назвою "Чорна вдова", що здатний працювати у форматі ударного дрона з посиленим зарядом вибухівки, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як удень, так і вночі", - зазначено в повідомленні Міноборони в телеграм у середу.

Повідомляється, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і в форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дає змогу його використовувати і в такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес