Дрон «Чорна вдова» допущено до постачання у війська

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання у війська безпілотний авіаційний комплекс під назвою "Чорна вдова", що здатний працювати у форматі ударного дрона з посиленим зарядом вибухівки, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як удень, так і вночі", - зазначено в повідомленні Міноборони в телеграм у середу.

Повідомляється, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і в форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дає змогу його використовувати і в такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки.