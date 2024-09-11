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АНАЛІТИКА

Кількість вакансій на ринку праці найбільша з початку великої війни – дослідження Work.ua

10:52 11.09.2024 |

Економіка

Кількість вакансій на ринку праці найбільша з початку великої війни – дослідження Work.ua

 

Роботодавці розмістили найбільшу кількість вакансій на сайті Work.ua від початку великої війни - 115 482 пропозиції.

Про це повідомляє Work.ua

В останній місяць літа роботодавці розпочали підготовку до активного пошуку фахівців та розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій з початку великої війни - 115 482 вакансій. Як порівнювати з липнем 2024 року, це на 3% більше.

Зазначається, що у серпні найбільше роботи прибуло для освітян та фахівців творчих професій.

Збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п'ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%). Приріст вакансій не обійшов і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п'ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину.

Водночас роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%), Вінницькій (+8%) областях.А от не додалося вакансій лише у Дніпропетровській області.

У категоріях лідерах за кількістю роботи бачимо такі тенденції:

* Помітніший приріст вакансій у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (11 137, +7%), де минулого місяця спостерігався спад. Також є зростання у категорії "Медицина, фармацевтика" (8 196, +6%).

* Помірне зростання у категоріях "Сфера обслуговування" (20 497, +4% до липня), "Робочі спеціальності, виробництво" (19 932 вакансій, +4%), "Роздрібна торгівля" (13 979, +3%), "Логістика, склад, ЗЕД" (11 790, +3%), "Адміністрація, керівництво середньої ланки" (10 153, +2%), "Бухгалтерія, аудит" (7 563, +1%).

* Трохи поменшало вакансій у категоріях "Продаж, закупівля" (13 418, -1%) та "Транспорт, автобізнес" (9 014, -1%).

* Водночас найбільший приріст вакансій для шукачів у категоріях "Освіта, наука" (5 640, +27%) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (778, +23%).

Ще одна категорія пропозицій роботи - вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.

Найбільше зростання зарплат там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.

Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії "Транспорт, автобізнес" (+5% до липня, 30 тис), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій. Імовірно, так роботодавці намагаються конкурувати за шукачів.

Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

* "Телекомунікації та зв'язок" - 24 тис, +4% до липня;
* "Фінанси, банк" - 19 тис, +3%;
* "Дизайн, творчість" - 22,5 тис, +3%;
* "Секретаріат, діловодство, АГВ" - 19 тис, +3%;
* "Юриспруденція" - 20,5 тис, +2%;
* "Медицина, фармацевтика" - 21,5 тис, +2%.

Також повідомляється, що у серпні 44% відгуків надіслали жінки, 56% - чоловіки. Частка жінок знову зросла.
За матеріалами: Економічна правда
 

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