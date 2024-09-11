Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2024 р. на 3% за інфляції 9%
09:53 11.09.2024 |
Зростання економіки за підсумками 2024 року становитиме 3%, тоді як інфляція прискориться до 9%, прогнозує Міжнародний валютний фонд (МВФ), раніше він очікував зростання ВВП у діапазоні від 2,5% до 3,5% за інфляції 8%, свідчить пресреліз НБУ в середу.
"За прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності. Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року - на рівні 3%, а інфляції - до 9%", - йдеться в ньому.
Нацбанк зазначає, що розв'язання проблеми дефіциту електроенергії напередодні зими є критично важливим і потребує скоординованих зусиль, зокрема за участю міжнародних партнерів.
"Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5-3,5%. Водночас ризики прогнозу є надзвичайно високими", - йдеться в публікації.
Водночас зростання економіки України наступного року за підсумками червневого перегляду програми EFF прогнозувалося на рівні 5,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви
|Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
|Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
|Євросуд: Прибутки від угод з фірмами РФ конфісковуються
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.09.24
|Кількість вакансій на ринку праці найбільша з початку великої війни – дослідження Work.ua
|МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2024 р. на 3% за інфляції 9%
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
|Ціни на нафту відновлюються через побоювання перебоїв у постачанні через ураган
|Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок до ₴8 мільйонів
|Рада не встигне ухвалити закон про підвищення податків до кінця вересня, пленарний тиждень скасували, – депутат Железняк
Бізнес
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram