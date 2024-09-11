МВФ прогнозує зростання ВВП України у 2024 р. на 3% за інфляції 9%

Зростання економіки за підсумками 2024 року становитиме 3%, тоді як інфляція прискориться до 9%, прогнозує Міжнародний валютний фонд (МВФ), раніше він очікував зростання ВВП у діапазоні від 2,5% до 3,5% за інфляції 8%, свідчить пресреліз НБУ в середу.

"За прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності. Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року - на рівні 3%, а інфляції - до 9%", - йдеться в ньому.

Нацбанк зазначає, що розв'язання проблеми дефіциту електроенергії напередодні зими є критично важливим і потребує скоординованих зусиль, зокрема за участю міжнародних партнерів.

"Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5-3,5%. Водночас ризики прогнозу є надзвичайно високими", - йдеться в публікації.

Водночас зростання економіки України наступного року за підсумками червневого перегляду програми EFF прогнозувалося на рівні 5,5%.