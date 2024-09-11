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Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок до ₴8 мільйонів

23:52 10.09.2024 |

Економіка

Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок до &#8372;8 мільйонів

 

Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Вrave1 збільшив гранти розробникам оборонних технологій до 8 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Створюємо найкращі умови для розвитку та масштабування українських defense tech-розробок. Запустили нові гранти від Вrave1 - 4 млн грн та 8 млн грн, раніше максимальна сума була 2 млн грн. Отримуйте грант, створюйте нові інновації та вдосконалюйте ті, що вже показали хороші результати", - зазначив Федоров.

Залучити грант можна на такі розробки:

* БПЛА;
* наземні та морські дрони;
* засоби для розвідки й аналізу розвідданих;
* ракетно-артилерійські засоби ураження;
* системи РЕБ та кіберборотьби;
* зброя на нетрадиційних принципах дії;
* зразки озброєння;
* системи захисту та безпеки військ;
* системи автоматизованого управління, зв'язку й захисту інформації.

Федоров нагадав, що Вrave1 допоможе отримати кодифікацію за стандартами НАТО, випробувати розробку на полігоні, а також отримати фідбек від військових та експертів.

Подати заявку на грант можна за посиланням.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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