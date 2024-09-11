Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 03:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок до ₴8 мільйонів
23:52 10.09.2024 |
Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Вrave1 збільшив гранти розробникам оборонних технологій до 8 млн грн.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Створюємо найкращі умови для розвитку та масштабування українських defense tech-розробок. Запустили нові гранти від Вrave1 - 4 млн грн та 8 млн грн, раніше максимальна сума була 2 млн грн. Отримуйте грант, створюйте нові інновації та вдосконалюйте ті, що вже показали хороші результати", - зазначив Федоров.
Залучити грант можна на такі розробки:
* БПЛА;
* наземні та морські дрони;
* засоби для розвідки й аналізу розвідданих;
* ракетно-артилерійські засоби ураження;
* системи РЕБ та кіберборотьби;
* зброя на нетрадиційних принципах дії;
* зразки озброєння;
* системи захисту та безпеки військ;
* системи автоматизованого управління, зв'язку й захисту інформації.
Федоров нагадав, що Вrave1 допоможе отримати кодифікацію за стандартами НАТО, випробувати розробку на полігоні, а також отримати фідбек від військових та експертів.
Подати заявку на грант можна за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросуд: Прибутки від угод з фірмами РФ конфісковуються
|Байден та Стармер обговорять дозвіл України на удари по Росії далекобійною зброєю
|Держсекретар США та очільник МЗС Британї прибудуть у Київ у середу
|Панама приєдналася до Спільного комюніке, ухваленого на першому Саміті миру, - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок до ₴8 мільйонів
|Рада не встигне ухвалити закон про підвищення податків до кінця вересня, пленарний тиждень скасували, – депутат Железняк
|Пального па ринку зараз набагато більше, ніж буде потрібно при блекаутах - експерт
|Мінфін на аукціонах ОВДП 10 вересня залучив до держбюджету 20,31 млрд грн
|Фонд держмайна продав протезний завод у Полтаві
|Інфляція в Україні в серпні 2024 р. зросла до 0,6%, у річному вимірі - до 7,5% - Держстат
Бізнес
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram
|AMD підтвердила процесор Ryzen Z2 Strix Point для портативних консолей - вийде на початку 2025 року
|Створив пісні за допомогою ШІ та заробив $10 млн — музиканту загрожує 60 років в'язниці
|DJI представила новий міні-дрон Neo для відеоблогерів зі штучним інтелектом та режимом 4K відео без пульта керування