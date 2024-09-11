Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок до ₴8 мільйонів

Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Вrave1 збільшив гранти розробникам оборонних технологій до 8 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Створюємо найкращі умови для розвитку та масштабування українських defense tech-розробок. Запустили нові гранти від Вrave1 - 4 млн грн та 8 млн грн, раніше максимальна сума була 2 млн грн. Отримуйте грант, створюйте нові інновації та вдосконалюйте ті, що вже показали хороші результати", - зазначив Федоров.

Залучити грант можна на такі розробки:

* БПЛА;

* наземні та морські дрони;

* засоби для розвідки й аналізу розвідданих;

* ракетно-артилерійські засоби ураження;

* системи РЕБ та кіберборотьби;

* зброя на нетрадиційних принципах дії;

* зразки озброєння;

* системи захисту та безпеки військ;

* системи автоматизованого управління, зв'язку й захисту інформації.

Федоров нагадав, що Вrave1 допоможе отримати кодифікацію за стандартами НАТО, випробувати розробку на полігоні, а також отримати фідбек від військових та експертів.

Подати заявку на грант можна за посиланням.



