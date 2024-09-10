Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні посіяли майже 640 тисяч гектарів озимих

16:23 10.09.2024 |

Економіка

 

Українські аграрії станом на 10 вересня засіяли 639,9 тис. га озимих культур під урожай 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Українські аграрії засіяли вже 639,9 тис. га. Сівбу озимих зернових культур проводять аграрії Вінниччини, Львівщини та Буковини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, озимої пшениці посіяно 101,1 тис. га, ячменю - 3,1 тис. га, жита - 0,4 тис. га та 534,7 тис. га ріпаку.

У міністерстві додали, що озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей, а сільгоспвиробники Волинської, Рівненської та Тернопільської областей вже завершили сівбу озимого ріпаку.

Як повідомлялось, в Україні під урожай 2024 року було засіяно майже 6 млн га озимини, з них 4,798 млн га озимих зернових (пшениці - 4,162 млн га, ячменю - 559 тис. га та жита - 77,2 тис. га).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1400
  0,0452
 0,11
EUR
 1
 45,3774
  0,0056
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес