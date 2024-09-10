В Україні посіяли майже 640 тисяч гектарів озимих

Українські аграрії станом на 10 вересня засіяли 639,9 тис. га озимих культур під урожай 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Українські аграрії засіяли вже 639,9 тис. га. Сівбу озимих зернових культур проводять аграрії Вінниччини, Львівщини та Буковини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, озимої пшениці посіяно 101,1 тис. га, ячменю - 3,1 тис. га, жита - 0,4 тис. га та 534,7 тис. га ріпаку.

У міністерстві додали, що озимий ріпак сіють аграрії 18-ти областей, а сільгоспвиробники Волинської, Рівненської та Тернопільської областей вже завершили сівбу озимого ріпаку.

Як повідомлялось, в Україні під урожай 2024 року було засіяно майже 6 млн га озимини, з них 4,798 млн га озимих зернових (пшениці - 4,162 млн га, ячменю - 559 тис. га та жита - 77,2 тис. га).