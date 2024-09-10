Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в Україні в серпні 2024 р. зросла до 0,6%, у річному вимірі - до 7,5% - Держстат

16:49 10.09.2024 |

Економіка

 

Зростання споживчих цін в Україні в серпні 2024 року становило 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Статвідомство нагадало, що в серпні 2023 року споживчі ціни знизилися на 1,4%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками серпня поточного року зросла до 7,5% з 5,4% за підсумками липня і 4,8% за підсумками червня.

Зазначається, що в серпні-2024 базова інфляція, також, як у липні, становила 0,7% за 0,5% у червні. З урахуванням того, що в серпні-2023 вона дорівнювала нулю, в річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця цього року зросла до 6,5% з 5,7% за підсумками липня і 5% за підсумками червня.

За даними статвідомства, на споживчому ринку в серпні порівняно з липнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 0,7%-2,4% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, олію, безалкогольні напої, рибу і продукти риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,9%, зокрема взуття - на 3,4%, одяг - на 2,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6%, здебільшого через подорожчання автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 0,6%, а також пального і мастил - на 0,5%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 8,2% до 8,5%. НБУ очікує збільшення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%. За його прогнозами, прискорення зростання споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піку - 9,7%, після чого почне знижуватися.


Споживчі ціни у серпні 2024 р., %*

(відсотків)

  Серпень 2024 до Січень–серпень 2024 до
липня 2024 грудня 2023 серпня 2023 січня–серпня 2023
Споживчі ціни0,64,97,54,5
Продукти харчування та безалкогольні напої0,92,76,01,5
Продукти харчування 0,9 2,5 5,9 1,2
хліб і хлібопродукти 2,2 7,0 5,5 -0,2
хліб 2,4 9,5 12,2 7,3
макаронні вироби 2,2 5,4 3,9 0,7
м’ясо та м’ясопродукти 1,2 -1,0 -0,7 4,0
риба та продукти з риби 0,7 6,5 6,7 5,5
молоко 1,2 1,6 9,4 8,8
сир і м’який сир 0,9 3,9 9,1 8,0
яйця 7,1 -43,9 -20,2 -27,5
масло 1,1 9,2 18,5 14,7
олія соняшникова 1,8 3,4 -5,4 -13,1
фрукти -7,4 13,8 10,3 7,5
овочі 5,2 2,5 36,0 -6,7
цукор 2,3 7,6 -1,7 -9,5
Безалкогольні напої 0,8 6,2 6,8 5,9
Алкогольні напої, тютюнові вироби0,86,27,88,2
Одяг і взуття-2,9-6,7-5,1-6,0
Одяг -2,4 -7,0 -5,9 -6,1
Взуття -3,4 -6,8 -4,7 -6,2

Продовження

  Серпень 2024 до Січень–серпень 2024 до
липня 2024 грудня 2023 серпня 2023 січня–серпня 2023
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива0,218,118,515,1
Утримання та ремонт житла -0,1 2,9 3,8 3,5
Водопостачання 0,0 0,0 0,0 -0,1
Прибирання сміття 2,5 4,0 5,4 3,3
Каналізація 0,0 0,0 0,0 0,0
Послуги з управління багатоквартирними будинками 0,0 8,6 9,0 6,4
Електроенергія 0,0 63,6 63,6 66,6
Природний газ 0,0 0,0 0,0 0,0
Гаряча вода, опалення 0,0 0,0 0,0 0,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла0,10,7-0,3-0,6
Охорона здоров’я1,08,211,19,7
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1,2 8,7 11,5 9,4
Амбулаторні послуги 0,7 9,0 13,3 12,3
Транспорт0,65,28,27,9
Паливо та мастила 0,5 3,7 10,1 13,3
Транспортні послуги 0,6 5,9 10,0 7,6
залізничний пасажирський транспорт 0,2 14,5 3,4 -0,3
автодорожній пасажирський транспорт 0,6 5,4 10,6 8,3
Зв’язок0,74,43,21,1
Відпочинок і культура0,1-0,5-1,2-1,9
Освіта0,31,411,811,8
Ресторани та готелі1,57,711,511,3
Різні товари та послуги0,60,38,39,2
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1400
  0,0452
 0,11
EUR
 1
 45,3774
  0,0056
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес