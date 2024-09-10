Інфляція в Україні в серпні 2024 р. зросла до 0,6%, у річному вимірі - до 7,5% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в серпні 2024 року становило 0,6%
після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні, повідомила Державна
служба статистики (Держстат) у вівторок.
Статвідомство нагадало, що в серпні 2023 року споживчі ціни знизилися
на 1,4%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками серпня поточного
року зросла до 7,5% з 5,4% за підсумками липня і 4,8% за підсумками
червня.
Зазначається, що в серпні-2024 базова інфляція, також, як у липні,
становила 0,7% за 0,5% у червні. З урахуванням того, що в серпні-2023
вона дорівнювала нулю, в річному вимірі базова інфляція за підсумками
минулого місяця цього року зросла до 6,5% з 5,7% за підсумками липня і
5% за підсумками червня.
За даними статвідомства, на споживчому ринку в серпні порівняно з
липнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої
зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі.
На 0,7%-2,4% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти
перероблення зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти,
молоко та молочні продукти, олію, безалкогольні напої, рибу і продукти
риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Одяг та взуття подешевшали на 2,9%, зокрема взуття - на 3,4%, одяг - на 2,4%.
Ціни на транспорт зросли на 0,6%, здебільшого через подорожчання
автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті -
на 0,6%, а також пального і мастил - на 0,5%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 8,2%
до 8,5%. НБУ очікує збільшення інфляції за підсумками третього кварталу
цього року до 7,9%. За його прогнозами, прискорення зростання споживчих
цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне
піку - 9,7%, після чого почне знижуватися.
Споживчі ціни у серпні 2024 р., %*
(відсотків)
|
| Серпень 2024 до
| Січень–серпень 2024 до
| липня 2024
| грудня 2023
| серпня 2023
| січня–серпня 2023
|Споживчі ціни
|0,6
|4,9
|7,5
|4,5
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0,9
|2,7
|6,0
|1,5
| Продукти харчування
| 0,9
| 2,5
| 5,9
| 1,2
| хліб і хлібопродукти
| 2,2
| 7,0
| 5,5
| -0,2
| хліб
| 2,4
| 9,5
| 12,2
| 7,3
| макаронні вироби
| 2,2
| 5,4
| 3,9
| 0,7
| м’ясо та м’ясопродукти
| 1,2
| -1,0
| -0,7
| 4,0
| риба та продукти з риби
| 0,7
| 6,5
| 6,7
| 5,5
| молоко
| 1,2
| 1,6
| 9,4
| 8,8
| сир і м’який сир
| 0,9
| 3,9
| 9,1
| 8,0
| яйця
| 7,1
| -43,9
| -20,2
| -27,5
| масло
| 1,1
| 9,2
| 18,5
| 14,7
| олія соняшникова
| 1,8
| 3,4
| -5,4
| -13,1
| фрукти
| -7,4
| 13,8
| 10,3
| 7,5
| овочі
| 5,2
| 2,5
| 36,0
| -6,7
| цукор
| 2,3
| 7,6
| -1,7
| -9,5
| Безалкогольні напої
| 0,8
| 6,2
| 6,8
| 5,9
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0,8
|6,2
|7,8
|8,2
|Одяг і взуття
|-2,9
|-6,7
|-5,1
|-6,0
| Одяг
| -2,4
| -7,0
| -5,9
| -6,1
| Взуття
| -3,4
| -6,8
| -4,7
| -6,2
Продовження
|
| Серпень 2024 до
| Січень–серпень 2024 до
| липня 2024
| грудня 2023
| серпня 2023
| січня–серпня 2023
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
|0,2
|18,1
|18,5
|15,1
| Утримання та ремонт житла
| -0,1
| 2,9
| 3,8
| 3,5
| Водопостачання
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| -0,1
| Прибирання сміття
| 2,5
| 4,0
| 5,4
| 3,3
| Каналізація
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Послуги з управління багатоквартирними будинками
| 0,0
| 8,6
| 9,0
| 6,4
| Електроенергія
| 0,0
| 63,6
| 63,6
| 66,6
| Природний газ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Гаряча вода, опалення
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0,1
|0,7
|-0,3
|-0,6
|Охорона здоров’я
|1,0
|8,2
|11,1
|9,7
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
| 1,2
| 8,7
| 11,5
| 9,4
| Амбулаторні послуги
| 0,7
| 9,0
| 13,3
| 12,3
|Транспорт
|0,6
|5,2
|8,2
|7,9
| Паливо та мастила
| 0,5
| 3,7
| 10,1
| 13,3
| Транспортні послуги
| 0,6
| 5,9
| 10,0
| 7,6
| залізничний пасажирський транспорт
| 0,2
| 14,5
| 3,4
| -0,3
| автодорожній пасажирський транспорт
| 0,6
| 5,4
| 10,6
| 8,3
|Зв’язок
|0,7
|4,4
|3,2
|1,1
|Відпочинок і культура
|0,1
|-0,5
|-1,2
|-1,9
|Освіта
|0,3
|1,4
|11,8
|11,8
|Ресторани та готелі
|1,5
|7,7
|11,5
|11,3
|Різні товари та послуги
|0,6
|0,3
|8,3
|9,2