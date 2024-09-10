Інфляція в Україні в серпні 2024 р. зросла до 0,6%, у річному вимірі - до 7,5% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в серпні 2024 року становило 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Статвідомство нагадало, що в серпні 2023 року споживчі ціни знизилися на 1,4%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками серпня поточного року зросла до 7,5% з 5,4% за підсумками липня і 4,8% за підсумками червня.

Зазначається, що в серпні-2024 базова інфляція, також, як у липні, становила 0,7% за 0,5% у червні. З урахуванням того, що в серпні-2023 вона дорівнювала нулю, в річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця цього року зросла до 6,5% з 5,7% за підсумками липня і 5% за підсумками червня.

За даними статвідомства, на споживчому ринку в серпні порівняно з липнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% і 5,2%) подорожчали яйця та овочі. На 0,7%-2,4% зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти перероблення зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, олію, безалкогольні напої, рибу і продукти риби. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,9%, зокрема взуття - на 3,4%, одяг - на 2,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6%, здебільшого через подорожчання автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті - на 0,6%, а також пального і мастил - на 0,5%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 8,2% до 8,5%. НБУ очікує збільшення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%. За його прогнозами, прискорення зростання споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піку - 9,7%, після чого почне знижуватися.



Споживчі ціни у серпні 2024 р., %*

(відсотків)

Серпень 2024 до Січень–серпень 2024 до липня 2024 грудня 2023 серпня 2023 січня–серпня 2023 Споживчі ціни 0,6 4,9 7,5 4,5 Продукти харчування та безалкогольні напої 0,9 2,7 6,0 1,5 Продукти харчування 0,9 2,5 5,9 1,2 хліб і хлібопродукти 2,2 7,0 5,5 -0,2 хліб 2,4 9,5 12,2 7,3 макаронні вироби 2,2 5,4 3,9 0,7 м’ясо та м’ясопродукти 1,2 -1,0 -0,7 4,0 риба та продукти з риби 0,7 6,5 6,7 5,5 молоко 1,2 1,6 9,4 8,8 сир і м’який сир 0,9 3,9 9,1 8,0 яйця 7,1 -43,9 -20,2 -27,5 масло 1,1 9,2 18,5 14,7 олія соняшникова 1,8 3,4 -5,4 -13,1 фрукти -7,4 13,8 10,3 7,5 овочі 5,2 2,5 36,0 -6,7 цукор 2,3 7,6 -1,7 -9,5 Безалкогольні напої 0,8 6,2 6,8 5,9 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,8 6,2 7,8 8,2 Одяг і взуття -2,9 -6,7 -5,1 -6,0 Одяг -2,4 -7,0 -5,9 -6,1 Взуття -3,4 -6,8 -4,7 -6,2

Продовження