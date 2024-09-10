Україна подвоїла обсяг виробництва зброї у 2024 році – Шмигаль

Україна за вісім місяців 2024 року вдвічі збільшила виробництво зброї порівняно з минулим роком. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло в три рази, і за перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року. Тобто ми прогресуємо", - сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок, 10 вересня.

Зокрема, продовжує зростати виробництво дронів.

"Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, для підприємств", - сказав прем'єр.

За його словами, лише цього року законтрактовано виготовлення мільйона дронів. Ведеться також робота з виробництва власних боєприпасів для артилерії.

"Це найбільш дефіцитна позиція, яку ми шукаємо разом з партнерами по всьому світу", - повідомив Шмигаль.

Окрім того, в Україні розвивається виробництво зброї за кошти міжнародних партнерів.

"Перший прецедент вже є. Разом з Данією ми такі контракти вже реалізували і будемо продовжувати розвивати цей напрямок, коли українське виробництво отримує кошти партнерів, партнери купують українську зброю українського виробництва для української армії. Ми забезпечуємо паралельно ремонт, обслуговування такої техніки, і це набагато вигідніше і надійніше для наших військових", - розповів глава уряду.

Нові іноземні підприємства ВПК, за його словами, "з'являються десятками".

"Це американські, європейські, британські та інші компанії з усього світу, з якими зараз уже йде активна співпраця, не лише на основі контрактів спільних, а й на основі створення joint venture, спільних підприємств по виробництву в Україні, так і по виробництву в сусідніх країнах, на основі також створення спільних з українцями підприємств. Ключове завдання сьогодні - шукати ресурси", - розповів прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, особлива увага приділяється розробці власних далекобійних систем, про які казав президент Зеленський.

"У сфері військового співробітництва наша мета - вийти на рівень, коли в Україні локалізовано виробництво великої кількості різноманітної техніки, номенклатури: від патронів до снарядів, до батарей", - додав Шмигаль.