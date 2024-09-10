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На війну йдуть 100% податків із бюджету, на інші потреби вже залучили $100 мільярдів - Шмигаль
15:47 10.09.2024 |
З державного бюджету України 100% всіх податків йдуть на забезпечення потреб Сил безпеки і оборони, а для фінансування невійськових видатків уряд залучив понад 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«100% всіх податків з державного бюджету йдуть на покриття потреб Сил безпеки і оборони України. Це і є насправді економіка війни. Так було минулого року, так залишається цього року. І бюджет наступного року ми плануємо власне, виходячи з такого принципу. Для того, аби фінансувати невійськові видатки ми вже залучили понад 100 млрд доларів зовнішнього фінансування», - повідомив Шмигаль.
Він додав, що згадані кошти виділяються партнерами під конкретні реформи. Крім того, уряд розраховує використати на користь України 50 мільярдів доларів заморожених російських активів.
«Ми реструктуризували зовнішній борг, зекономивши таким чином 11,4 млрд доларів за наступні три роки для обслуговування цього боргу. Отримали політичне рішення про використання на користь України 50 мільярдів доларів заморожених російських активів у вигляді коштів, які будуть як грант або у вигляді іншої неповоротної допомоги надані Україні країнами G7 і Європейським Союзом. Зараз ця робота ведеться, ми прийшли величезний шлях, кінцева мета наша залишається без змін - конфіскувати всі 300 мільярдів доларів заморожених російських активів», - зазначив Шмигаль, додавши, що перші 50 мільярдів розглядаються як перший крок, як «подушку безпеки» на наступні роки з точки зору затримок у фінансуванні та інших непередбачених факторів, які можуть статись.
Він зауважив, що 50 млрд доларів заморожених активів мають бути неповоротними і безпроцентними.
«Це кошти, які ми отримуємо від партнерів як аванс від конфіскації російських активів за ті всі втрати і руйнування, які Росія спричинила в Україні через своє повномасштабне вторгнення», - відзначив Прем'єр.
За його словами, наразі одним з головних завдань в цьому напрямку є розробка механізму того, як Україна може отримати ці кошти.
Шмигаль також повідомив, що від США Україна вже отримала пакет підтримки в розмірі близько 4 мільярдів, ще 4 мільярди планується отримати цього року після виконання відповідних кроків. Крім того, Україна отримала кошти від МВФ
«Ми отримали кошти від МВФ і сьогодні знаходимося в п'ятому перегляді, що є саме по собі рекордом для нашої держави, але в ці дні триває місія Міжнародного валютного фонду. Загалом міжнародна співпраця і меморандум з Міжнародним валютним фондом є таким стержнем нашої фінансової підтримки. Навколо цієї програми зосереджена програма країн G7, партнерів на суму 142 млрд доларів на 5 років, які, власне, нас і підтримують завдяки ось такій скоординованій, злагодженій роботі», - розповів глава уряду.
Крім того, уряд працює з Європейським Союзом щодо програми Ukraine Facility. Вона також передбачає ряд заходів як в частині наближення до європейської інтеграції, так і в частині імплементації внутрішніх реформ в Україні.
«Цей інструмент повноцінно працює. Це 50 мільярдів євро на 4 роки. Ми свої зобов'язання повністю, вчасно і чітко виконуємо, тому програма МВФ, Ukraine Facility, це вже тверді речі, які у нас підписані, які ми знаємо, що будуть в наступному році», - запевнив Шмигаль.
За його словами, Україна також має колосальну військову, фінансову, санкційну, гуманітарну підтримку від інших партнерів - Японії, Канади, країн G7, країни Балтії та ін.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2024 року до бюджету України надійшло близько 8,4 млрд дол. США, з яких понад 5,5 млрд дол. склали гранти, а решту 2,9 млрд дол. - пільгове фінансування.
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