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Кабмін не залучений до перемовин щодо транзиту російської нафти та газу - Шмигаль
Кабінет міністрів не залучений до перемовин щодо транзиту газу або нафти.
Про це на пресконференції сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нашій угоді про асоціацію (з ЄС - ред.) є обов'язок України надійно забезпечувати європейські країни газом і нафтою. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією", - зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що не має деталей щодо переговорів про транзит азербайджанського газу, однак упевнений у відсутності переговорів щодо продовження транзиту "блакитного палива" з Росії.
"Сьогодні український уряд, я, як Прем'єр-міністр, ми не залучені до перемовин щодо транзиту російського газу або нафти", - наголосив Шмигаль.
Він також прокоментував накладання санкцій на російський "Лукойл". "Накладання санкцій на "Лукойл", як на одного із найбільших донорів російського бюджету - це прерогатива РНБО та Служби безпеки України. Ми це не оспорюємо", - сказав очільник уряду.
Шмигаль зазначив, що Україну влаштовує, що транзит нафти здійснює угорська компанія.
Як повідомлялося, Азербайджан веде переговори про експорт природного газу у щонайменше три країни Європи, який може здійснюватися через територію України. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, Москва і Київ звернулися до нього із проханням сприяти транзиту газу через Україну до Європи після завершення ключової транзитної угоди.
Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. повідомила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти по трубопроводу, який проходить через Україну.
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