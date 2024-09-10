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Дефіцит у 500 мільярдів: Прем'єр сказав, як уряд планує дофінансувати ЗСУ

14:49 10.09.2024 |

Економіка

 

Дефіцит у 500 млрд грн уряд сподівається закрити завдяки перевиконанню плану по податках і платежах цього року, економії на обслуговуванні зовнішнього боргу та запозиченнях на внутрішньому ринку.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цифра у 500 млрд грн, яка озвучена і подана, - це той дефіцит військового бюджету, який нам потрібно профінансувати до кінця року. Партнери не дають коштів на Збройні сили, ми маємо фінансувати це самостійно. І ми находимо ресурси та фінансові інструменти для цього», - сказав Шмигаль.

Так, сьогодні в Україні спостерігається перевиконання плану по збору податків і платежів до бюджету. На сьогодні, за словами Шмигаля, вже йдеться про 75 млрд грн.

«Власне, це перша цеглинка, яка формує ці 500 мільярдів. Друга частинка - це наша економія на обслуговуванні зовнішнього боргу цього року. Завдяки проведеним перемовинам і досягнутим домовленостям, ми зекономили 64 млрд гривень», - сказав Прем'єр-міністр.

Ще одним джерелом покриття дефіциту бюджету є внутрішні запозичення на ринку, які заплановані на рівні 220 млрд грн.

«Зараз в процесі перемовини з нашими банками, які мають більший ресурс ліквідності і готові позичити державі трошки більше», - підкреслив Шмигаль.

Крім того, він згадав про пропозицію із збільшення військового збору і його «справедливого розподілу» між українцями, про що наразі тривають дискусії. А також про те, що на наступний рік Україна розраховує отримати доступ до $50 млрд конфіскованих російських активів, які слугуватимуть своєрідною подушкою безпеки для фінансування дефіциту бюджету.

«Звичайно, ми не дивимося лише на цей рік. Ці зміни, вони, звісно ж, у першу чергу покликані забезпечити бюджетну і макрофінансову стабільність наступного року. Цей рік ми пройдемо, знайдемо де запозичити, як перекредитуватись. Є у нас і такий інструмент як аванси, про який не треба забувати. Тому на цей рік ми маємо певний оптимізм», - підкреслив очільник уряду.

Емісія гривні, за словами Шмигаля, не передбачена.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків державного бюджету на 2024 рік на 500 млрд грн.
 

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