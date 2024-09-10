Рішення про кадрові призначення в уряд ухвалювала фракція «Слуга народу» - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що рішення щодо кадрових призначень в уряд ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу", а він із кожним із кандидатів проводив розмову про стратегію роботи.

"Я хочу відразу сказати, що рішення ухвалювала депутатська фракція партії "Слуга народу", я як прем'єр-міністр за поданням депутатської фракції вносив ці кандидатури. З кожним із кандидатів, звісно, в нас була не одна розмова, ми формували стратегію того, як будемо рухатися далі. Це відповідь на запитання, чи впливав я на кадрову політику", - сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок у Києві.

Прем'єр наголосив, що до всіх міністрів воєнного часу в нього величезна повага й подяка за те, що вони робили й роблять свою роботу дуже відповідально й ефективно.

"І тут ідеться не про претензії - ідеться про підвищення ефективності, йдеться про зміну викликів, про зміну напрямів і пріоритетів, про посилення того чи іншого напряму, тієї чи іншої команди, про зміну бачення, можливо, тому що змінюються обставини, й війна змінює нашу державу, змінює наше суспільство, і треба, відповідно, бути гнучким у цих умовах", - додав він.

Очільник уряду повідомив, що наразі з новопризначеними членами Кабміну триває напрацювання їхніх пріоритетів на традиційні 100 днів і на перший рік роботи.

"Цілі, які мають бути досягнуті, повинні бути реалізовані, тому що зараз немає часу на те, щоб експериментувати. Тому нам потрібен конкретний результат", - підсумував Шмигаль.