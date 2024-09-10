Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни, але ми її не плануємо у 2024-2025 рр. - Шмигаль

Влада не планує вдаватися до емісії гривні впродовж цього та наступного року, але сприймати її як трагедію в будь-якому разі не варто, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається. Ми не збираємося використовувати цей інструмент, але просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.

Прем'єр позитивно оцінив фінансову та макрофінансову політику під керівництвом Міністерства фінансів, Національного банку та за допомогою Міжнародного валютного фонду (МВФ), зазначивши, що вона"дуже збалансована і зважена".

"Ми це робимо. Це і партнери просять - підвищити податки. Тому що це наша відповідальність. Це наша відповідальність фінансувати українську армію і нічия більше", - резюмував Шмигаль.