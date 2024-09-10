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АНАЛІТИКА

МВФ включив до умов програми Фонду призначення членів наглядової ради та голови правління «Укренерго» за принципами ОЕСР - Шмигаль

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) включив до умов своєї програми призначення членів наглядової ради та голови правління НЕК "Укренерго" за принципами ОЕСР, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У нас є комунікація з МВФ, який спільно з європейськими партнерами ставить одним із показників (програми МВФ - ЕР) призначення членів наглядової ради і майбутнього голови правління відповідно до принципів ОЕСР. Ці принципи будуть, очевидно, прописані в параметрах наших відносин із партнерами. Жодних інших додаткових даних у мене немає", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві у вівторок.

Він також зазначив, що за результатами оголошеного у квітні 2024 року конкурсу з відбору кандидата на одне вакантне місце в НР "Укренерго" "є шорт-лист із п'яти кандидатів".

"Конкурс на члена НР відбувся. Є шорт-лист із п'яти кандидатів. Це вже на вибір міністра енергетики призначати одного чи трьох, вибір є. Призначення відбуватимуться згідно з принципами ОЕСР і проведеної корпоративної реформи", - зазначив прем'єр.

Як повідомлялося, 6 вересня під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що незалежного члена наглядової ради НЕК "Укренерго", конкурс із відбору якого оголосили у квітні цього року, призначать у найближчі два тижні. Він зазначив, що "зараз є шорт-лист із трьох кандидатів".

Прем'єр зазначив, що уряд провів усі процедури щодо завершення конкурсу з призначення останнього, сьомого до моменту відставки 3 вересня Даніеля Доббені та Педера Андреасена члена наглядової ради.

За його словами, буде оголошено конкурси на дві вакантні посади НР і на нового керівника "Укренерго".

Міністр енергетики Герман Галущенко зі свого боку акцентував увагу на тому, що повноваження глави НР "Укренерго" Доббені та його члена Андреасена спливали за кілька місяців до відставки, тому, принаймні, було б розпочато процедури з відбору членів НР.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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