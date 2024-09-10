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АНАЛІТИКА

Кабмін незабаром запропонує правки до параметрів бронювання, але без сенсацій - прем'єр

 

Кабінет Міністрів України напрацьовує із бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть введені, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання і відповідь, чому заброньований або працівник на тій чи іншій посаді не йде воювати. Усі речі зараз на зрізі з військовими доопрацьовуємо і, думаю, що найближчим часом ми їх запровадимо. Це не буде щось сенсаційне, очевидно, будуть зміни наявних параметрів бронювання для українців", - сказав прем'єр на пресконференції в Києві у вівторок.

Він додав, що для економічного бронювання існує низка параметрів, які стосуються критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність держави. До них, зокрема, входять відсутність заборгованості зі сплати податків або рівень сплати податків, середня заробітна плата по галузі та на підприємстві.

За словами Шмигаля, коли йдеться про принцип "воюй або працюй", мається на увазі вдосконалення цього підходу, тому не планується напрацювання окремого законодавства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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