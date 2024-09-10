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АНАЛІТИКА

Кількість фіскальних чеків за 8 міс. зросла на 20,2% і в серпні перевищила 27 млн. на добу - податкова

13:43 10.09.2024 |

Економіка

 

Середньоденна кількість фіскальних чеків реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) у серпні досягла історичного максимуму 27,01 млн шт. у середньому за добу, що на 20,2% більше у порівнянні з січнем цього року, повідомив заступник голови Державної податкової служби Євген Сокур.

Згідно з представленими ним даними на конференції "Як детенізувати роздрібну торгівлю та мінімізувати контрабанду в Україні" у Києві в понеділок, фіксована через РРО/ПРРО виручка також зросла в серпні на 24,5% порівняно з січнем 2024 року - до 75,9 млрд грн .

Говорячи про окремі сегменти ринку, де вдалося досягти особливо значущих результатів, Сокур вказав на продаж ювелірних виробів, надходження від яких до зведеного бюджету у серпні-січні 2024 року зросли майже в 2,2 рази, або на 460,7 млн ​​грн до аналогічного періоду. 2023 року. За його діаграмою, донарахування цього року склали 237,9 млн. грн. проти 0,2 млн. грн. у минулому.

Зазначалося, що виторг через РРО/ПРРО у цьому секторі в серпні 2024 року склав 2,1 млрд грн порівняно з 1,2 млрд грн у січні.

За даними Сокура, гральний бізнес за 8 міс. 2024 року сплатив до зведеного бюджету 11,7 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року - 5,6 млрд грн, а за весь 2022 рік - 730,9 млн грн.

Як повідомив заступник голови Держподаткової служби, надходження від ПДВ від торгівлі електронікою за січень-серпень 2024 року зросли на 0,6 млрд грн, або майже в 2.6 рази до аналогічного періоду 2023 року, а виторг через РРО/ПРРО збільшився на 33,6 млрд грн, чи 34,3%.

За його словами, надходження з паливного ринку за 8 місяців. 2024 року зросли на 5,1 млрд грн, або на 45,1% до аналогічного періоду минулого року, у тому числі ПДВ - на 3,3 млрд грн, або 89,1%, а податкова ефективність із ПДВ у роздрібній торгівлі становила 0 ,96% проти 0,62% у 2021 році. Серед виробників палива у 2023-2024 роках. було анульовано ліцензії дев'яти підприємств, 1658 груп та 470 роздрібних точок торгівлі.

У ході конференції голова парламентського фінкомітету Данило Гетьманцев оцінив недонадходження до держбюджету через наявність "тіні" в 400-450 млрд грн на рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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