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Ціни на будмонтажроботи в Україні в липні зросли на 7,5% - Держстат
13:11 10.09.2024 |
Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в липні 2024 року зросли на 7,5% порівняно з липнем 2023 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у липні-2024 до липня-2023 ціни збільшилися в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві зростання становило 8,3%, у нежитловому - 8,1%, в інженерному - 6,9%. Порівняно з червнем поточного року ціни зросли на 0,5%, 0,4% і 0,5% відповідно.
У липні-2024 до грудня-2023 ціни на будмонтажроботи зросли на 5,3%, тоді як за підсумками семи місяців 2024 року ціни на будроботи зросли на 9,4% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.
Як повідомлялося, 2023 року ціни на будмонтажроботи збільшилися на 15,8% порівняно з попереднім роком.
Держстат зазначив, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
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