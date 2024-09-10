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АНАЛІТИКА

Майже 12 мільярдів: Податки від грального бізнесу із початку року зросли у понад двічі

12:23 10.09.2024 |

Економіка

 

За вісім місяців 2024 року податкові надходження від грального бізнесу до бюджету становили 11,7 млрд грн, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, у надходженнях головними є податок на прибуток - 63,6% та ПДФО - 35,9%.

Зокрема, за указаний період податку на прибуток сплачено 7,4 млрд грн.

"Це проти 2,5 млрд гривень, які гральний бізнес сплатив за аналогічний період 2023 року. Тож маємо зростання в 3 рази", - наголосив нардеп.

Водночас у 2024 році гральним бізнесом сплачено ПДФО на 4,2 млрд грн, проти 3,1 млрд грн у 2023 році.

Податки для грального бізнесу

Наприкінці серпня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які повертають податок з обороту для онлайн казино на рівні 18%. Йдеться про так званий податок GGR, який передбачає оподаткування суми всіх ставок за вирахуванням суми виграшів. За попередніми оцінками, ця норма забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд грн на рік.

До того, 6 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня 2022 року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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