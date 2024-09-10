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В Україні продовжує різко зростати попит на електромобілі
09:55 10.09.2024 |
У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 68% більше, ніж у серпні минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік становила 18%.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 6302 одиниці (нових - 1159, уживаних - 5143). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
До п'ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:
* BYD Song Plus - 174;
* Honda M-NV - 169;
* Volkswagen ID.4 - 147;
* Zeekr 001 - 107;
* Nissan Ariya - 83.
Найпопулярнішими серед вживаних електромобілів були:
* Nissan Leaf - 658;
* Tesla Model Y - 588;
* Tesla Model 3 - 561;
* Hyundai Kona - 308;
* Volkswagen e-Golf - 289.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів, з них: 20% нові та 80% вживані.
Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
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