Гранти до ₴150 тисяч: уряд розширив програму «Власна справа» на молодих підприємців

Кабінет Міністрів розширив програму "Власна справа", надавши можливість молодим підприємцям віком до 25 років отримати гранти до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України, передає Укрінформ.

"Ми, як уряд, постійно удосконалюємо програму «Власна справа». Сьогодні ми запускаємо гранти для молоді: підприємці віком до 25 років зможуть отримати до 150 тисяч гривень під зобов'язання зареєструватися ФОП без створення робочих місць. А через три роки такий підприємець зможе ще раз отримати грант від держави - вже за програмою «Власна справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Крім того, уряд розширив категорії отримувачів грантів, включивши до них дружин та чоловіків загиблих воїнів, виробників вин та підприємців, які працюють на території активних бойових дій.

Свириденко також повідомила, що за два роки роботи програми "Власна справа" підприємці отримали 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на суму 4,6 мільярда гривень, створивши понад 38 тисяч нових робочих місць.

Зазначається, що Мінекономіки розробляє нові ініціативи для розширення грантової підтримки бізнесу.

Зокрема, розглядається можливість подвоїти суму гранту з 250 до 500 тисяч гривень для підприємців, які створять чотири і більше робочих місць. Також планується запровадити можливість повторного отримання гранту в розмірі 250 тисяч гривень через три роки після першого для всіх категорій підприємців.

Міністерка зазначила, що грантова підтримка бізнесу є частиною урядової політики "Зроблено в Україні", до якої входить близько двох десятків програм, які стимулюють виробництво, залучення інвестицій у реальний сектор і розвиток несировинного експорту. Загалом на них з бюджету в 2024 році буде виділено близько 45 млрд грн.

Як повідомлялося, для отримання детальної інформації про участь у програмах підтримки бізнесу підприємці мають можливість звернутися до одного з 24 регіональних офісів "Зроблено в Україні". Ці центри надають всебічні консультації як в онлайн-режимі, так і під час особистих зустрічей, забезпечуючи підприємців необхідними відомостями про доступні програми допомоги.