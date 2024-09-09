Фінансові новини
- |
- 09.09.24
- |
- 22:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко: Більшість переможців програми «Власна справа» - жінки
22:09 09.09.2024 |
У поточному році грант на 15 тис. дол. США за новою програмою «Створюй» отримали 20 переможниць.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу з нагоди другої річниці програми "Власна справа", передає кореспондент Укрінформу.
"У поточному році з'явилась окрема компонента для жіночого підприємництва. Для тих керівниць фабрик і заводів, які займаються процесом переробки і виробництва, - це окремий компонент, грант "Створюй". І у нас вже є 20 переможниць, які отримують до 15 тис. доларів для власної справи", - зазначила Свириденко.
За її словами, один із важливих курсів держави - курс на виробництво та переробку, оскільки у світі немає прикладів багатих сировинних держав. Тому збільшення частки переробки у валовому внутрішньому продукті є метою України.
Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою, а кожну третю компанію очолювала теж жінка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
|Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Гранти до ₴150 тисяч: уряд розширив програму «Власна справа» на молодих підприємців
|Свириденко: Більшість переможців програми «Власна справа» - жінки
|«Національний кешбек»: За перший тиждень програми українці відкрили 800 тисяч карток
|Попит на будматеріали сповільнився після стрибка минулого року - дані асоціацій
|Гуртові ціни на дизпальне впали нижче за доакцизні
|Завод холодильного обладнання в Одесі продали за 120 млн грн
Бізнес
|Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android