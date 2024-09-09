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Свириденко: Більшість переможців програми «Власна справа» - жінки

22:09 09.09.2024 |

Економіка

 

У поточному році грант на 15 тис. дол. США за новою програмою «Створюй» отримали 20 переможниць.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу з нагоди другої річниці програми "Власна справа", передає кореспондент Укрінформу.

"У поточному році з'явилась окрема компонента для жіночого підприємництва. Для тих керівниць фабрик і заводів, які займаються процесом переробки і виробництва, - це окремий компонент, грант "Створюй". І у нас вже є 20 переможниць, які отримують до 15 тис. доларів для власної справи", - зазначила Свириденко.

За її словами, один із важливих курсів держави - курс на виробництво та переробку, оскільки у світі немає прикладів багатих сировинних держав. Тому збільшення частки переробки у валовому внутрішньому продукті є метою України.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою, а кожну третю компанію очолювала теж жінка.
 

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