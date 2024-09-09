Професійні закупівлі оголосили перший тендер за гроші Світового банку

Державна установа "Професійні закупівлі" оголосила першу закупівлю за кошти Світового банку в електронній системі Prozorro. Про це повідомило Міністерство економіки.

Для таких процедур розробили спеціальний модуль, на базі якого відбуваються закупівлі за кошти міжнародних донорів.

Закупівля відбудеться в межах проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення" у співпраці "Професійних закупівель" та Міністерство соціальної політики України.

Під час першої ітерації буде придбано комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення для оптимізації роботи 25 територіальних органів Пенсійного фонду.

"Використання Prozorro для закупівель у межах проєктів, які фінансує Світовий банк, свідчить про ефективність нашої системи публічних закупівель. Крім того, це допомагає залучати український бізнес до ланцюгів постачання в межах проєктів Світового банку", - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Для локальних постачальників, пояснила вона, це важливо тому, що вони вже добре знають процедури публічних закупівель і зможуть активніше брати участь у тендерах. Це дасть ще більше можливостей для розвитку українським виробникам й допоможе створенню нових робочих місць та зростанню економіки.

Світовий банк працює відповідно до своєї політики, яка регламентує закупівлю на всіх її етапах. Вона спрямована на оптимальне співвідношення ціни та якості, ефективного та економного використання ресурсів, захисту договірних прав та обов'язків тощо, пояснив директор держустанови "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.

Закупівельні процедури відповідають стандартам Світового банку та українському законодавству, хоча і мають певні відмінності у порівнянні з національними процедурами.

Процедури Світового банку у цьому разі не передбачають трираундового аукціону на пониження, всі учасники мають дати найнижчу пропозицію одразу на першому раунді, пояснили в Мінекономіки.

Довідка

Професійні закупівлі - перша централізована закупівельна організація, яка закуповує через Prozorro за кошти міжнародних донорів в інтересах іншого державного замовника. Зокрема, державна установа аналізує ринок, комунікує з потенційними постачальниками, готує технічну документацію, здійснює кваліфікацію учасників та супроводжує безпосередньо процес закупівлі.