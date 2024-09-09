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АНАЛІТИКА

Підприємці із початку року отримали понад ₴60 мільярдів доступних кредитів

17:25 09.09.2024 |

Економіка

 

В Україні з початку року підприємці отримали понад 16 тисяч пільгових кредитів на суму ₴60,2 мільярда за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Із початку 2024 року за програмою підприємці отримали 16 175 кредитів на 60,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 12 298 кредитів на 31,5 млрд грн», - ідеться у повідомленні.

Підприємці із початку року отримали понад &#8372;60 мільярдів доступних кредитів

 

За минулий тиждень у межах програми підприємці отримали від уповноважених банків 394 пільгових кредити на загальну суму 1,1 млрд грн, з яких 311 кредитів - від банків державного сектору економіки на понад 0,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 60 317 кредитів на 237,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 45 332 кредити на 121,9 млрд грн), з яких станом на 9 вересня поточного року: 24,6 млрд грн - на інвестиційні цілі; 63,7 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу; 39,62 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 20,81 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції; 57,56 млрд грн - на антивоєнні цілі; 17,45 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Загалом із моменту старту програми підписано 95 139 кредитних договорів на 327,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 65 808 договорів на 148,5 млрд гривень.

Як повідомлялося, програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала в Україні 1 лютого 2020 року. Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 46 банками.

Крім того, наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск програми «Доступний факторинг» - нового фінансового інструменту в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.
 

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