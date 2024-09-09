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АНАЛІТИКА

Середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі

14:23 09.09.2024 |

Економіка

 

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень. Фінансистами та айтішникам платять у 2-2,5 рази більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 37,1% до 50 188 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 39 890 гривень. Зростання на 21,6%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 28 300 гривень. Ріст на 23,7%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 24,4% до 27 285 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті - 15 076 гривень. За рік зарплати зросли на 15,7%.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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