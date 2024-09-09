У Вінниці запустили сухий порт

Сухий порт у Вінниці прийняв перші вантажі. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Вінницький сухий порт - це залізничний контейнерний термінал, який зв'язує центральні регіони країни з портами Одеси та через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС.

Термінал побудував приватний залізничний перевізник "Лемтранс", що входить до SCM Ріната Ахметова. Сума інвестицій - $15 млн.

"Сухий порт забезпечить швидке доставлення, обробку й відправлення вантажів у різні пункти призначення. Для цього на території облаштували відповідну залізничну інфраструктуру та контейнерний майданчик, складські приміщення та ваговимірювальну систему", - прокоментував Моргунов.

Контейнерний майданчик має пропускну спроможність близько 30 000 TEU/рік, площа складського приміщення - 3500 кв. м, повідомляв раніше мер Вінниці.

До кінця року у порту працевлаштують 100 людей.

Ідея будівництва у Вінниці сухого порту як вантажного термінала із власними під'їзними залізничними коліями виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, її обговорювали на зустрічі мера Вінниці Сергія Моргунова та керівництва Укрзалізниці навесні 2021 року.

Будівництво порту було поділено на дві черги й почалося навесні 2024 року.