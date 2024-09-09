Фінансові новини
- |
- 09.09.24
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Вінниці запустили сухий порт
12:30 09.09.2024 |
Сухий порт у Вінниці прийняв перші вантажі. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Вінницький сухий порт - це залізничний контейнерний термінал, який зв'язує центральні регіони країни з портами Одеси та через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС.
Термінал побудував приватний залізничний перевізник "Лемтранс", що входить до SCM Ріната Ахметова. Сума інвестицій - $15 млн.
"Сухий порт забезпечить швидке доставлення, обробку й відправлення вантажів у різні пункти призначення. Для цього на території облаштували відповідну залізничну інфраструктуру та контейнерний майданчик, складські приміщення та ваговимірювальну систему", - прокоментував Моргунов.
Контейнерний майданчик має пропускну спроможність близько 30 000 TEU/рік, площа складського приміщення - 3500 кв. м, повідомляв раніше мер Вінниці.
До кінця року у порту працевлаштують 100 людей.
Ідея будівництва у Вінниці сухого порту як вантажного термінала із власними під'їзними залізничними коліями виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, її обговорювали на зустрічі мера Вінниці Сергія Моргунова та керівництва Укрзалізниці навесні 2021 року.
Будівництво порту було поділено на дві черги й почалося навесні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
|Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
|Іспанія передала Україні батарею ППО HAWK. Вона вже в Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Brent може незабаром опуститися нижче $70 за барель - Trafigura
|Нафта сповільнила зростання, Brent біля $71,6 за барель
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Міжнародні резерви України в серпні підскочили на 13,7%, ЧМР - 17,8% - НБУ
|Середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі
Бізнес
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android
|Intel представила нові процесори Core Ultra 200V: ще потужніші та енергоефективніші